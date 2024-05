Il pluripremiato “Romanzo d’infanzia” di Compagnia Abbondanza Bertoni al Piccinni di Bari

Il pluripremiato “Romanzo d’infanzia” di Compagnia Abbondanza Bertoni, con oltre 700 repliche in Italia e all’estero, domenica 12 maggio arriva al teatro Piccinni di Bari. Lo spettacolo inaugura la XXVII edizione del festival “Maggio all’infanzia” e si inserisce nell'ambito della Stagione Teatrale 23/24 del Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Nato dal sodalizio artistico di Letizia Quintavalla, Bruno Stori, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, “Romanzo d’infanzia” (Vincitore del premio ETI/STREGAGATTO 1997/98) è uno spettacolo al limite, destinato perennemente a porsi al confine tra i linguaggi e le età, tra le risate dei bambini e la silenziosa e commossa partecipazione degli adulti, tra ciò che è lecito attribuire a quell’età ambigua e ciò che tuttora sembra illecito. (Consigliato a partire dai 6 anni)

Biglietti disponibili online al link bit.ly/3Uc1BUE e in tutti i punti vendita Vivaticket, presso la biglietteria del Teatro Piccinni 080 5772465 | 328 6917948 dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Al Teatro Piccinni

SCHEDA SPETTACOLO

Quintavalla – Stori – Compagnia Abbondanza/Bertoni

ROMANZO D’INFANZIA

testo BRUNO STORI

coreografia e interpretazione MICHELE ABBONDANZA e ANTONELLA BERTONI

regia e drammaturgia LETIZIA QUINTAVALLA e BRUNO STORI

musiche ALESSANDRO NIDI

ideazione luci LUCIO DIANA

elaborazioni sonore MAURO CASAPPA

costumi EVELINA BARILLI

fonica TOMMASO MONZA

luci e direzione tecnica CLAUDIO MODUGNO

coproduzione TEATRO TESTONI RAGAZZI

con il sostegno di MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – DIP. SPETTACOLO

Vincitore del premio ETI/STREGAGATTO 1997/98

Romanzo d’infanzia è uno spettacolo in cui il linguaggio del teatro-danza, normalmente riservato ad un pubblico non di giovanissimi, si propone in una formula più narrativa ed immediata in modo da renderlo fruibile anche dai bambini. L’infanzia è il diamante della nostra vita, è grezza e abbagliante. Si può scheggiarlo e offuscare la potenza della sua luce. E questo è male? Non so, ma fa male, molto male. Se è vero che d’amore si può impazzire è ancor più vero che senza amore si diventa matti e infelici. E che disastro i bambini senza amore o con troppo amore. Tra gli eterni deboli ci sono i bambini. Crediamo che la diversità sia un diritto che va ribadito in ogni epoca e in ogni paese. Insomma è sempre tempo di trovarsi dalla parte di chi perde, di chi è più debole. Da questi presupposti deriva un metodo di lavoro che influenza e definisce soprattutto la drammaturgia e il lavoro con i danzatori-attori, considerati più importanti del personaggio, del testo e portatori di materiale umano prezioso e vivo. Questo lavoro parla del disagio infantile all’interno dei rapporti primari-affettivi, della violenza fisica e psicologica che l’infanzia subisce a casa o nelle istituzioni, del delitto di non ascoltare i propri figli, di colpe senza colpevoli. In scena due danzatori che si alternano tra essere genitori e figli e poi di nuovo padre e figlio e madre e figlia e poi fratelli, sì, soprattutto fratelli, e alternano il subire e il ribellarsi e fuggire e difendere e proteggersi e scappare e tornare e farsi rapire per sempre senza ritorni: insomma vivere. Una dedica a tutti coloro che non possono fare a meno dell’amore.