'Estetica', la mostra di Rosario Mercuri

Dal 13 al 30 Aprile 2021 per la rassegna Arte in vetrina il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari-S.Spirito presenta ESTETICA un'opera dell'artista Rosario Mercuri che unifica in sé tre correnti significative dell'arte contemporanea: materica, concettuale, dadaismo.



"L'autore - dalla descrizione che ne fa il prof. Mauro Mezzina - rivela come dato inautentico della realtà una cravatta parzialmente coperta, occultata dal gesso, che denuncia l'inerzia, la sclerosi e la vacuità del galateo e delle apparenze sociali di un mondo sofisticato di 'marca', ormai inflazionato e stereotipico, fisso come dato matematico: due più due fa quattro. Contro il culto del denaro, contro l'apoteosi della bellezza, contro la volgarità e la stupidità della erotizzazione continua dell'oggetto di gadget, del nudo firmato, contro la follia, peraltro interplanetaria, della tecnologia, Rosario Mercuri porge, offre una rosa come rimedio e panacea di tutti i mali e anziché tessere un vago elogio della pazzia, egli pone le basi costruisce le premesse per un elogio della poesia (ut pictura poesis)."



Rosario Mercuri, artista poliedrico e versatile, animatore culturale e poeta, è nato a Leonforte (Enna) nel 1958; si è diplomato nel 1977 presso il Liceo Artistico Statale di Bari, ha frequentato successivamente l’Accademia di Belle arti e la facoltà di lettere e filosofia. Esordisce e partecipa attivamente alla vita artistica nazionale dal 1979. E’ fondatore nell’aprile del 1996 del “Movimento Arte Libera” a Bari. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Vive ed opera in Santo Spirito.





La mostra è visitabile in totale sicurezza per quanto riguarda le norme anti Covid in quanto la vetrina espositiva del Centro d'arte è: esterna, a livello stradale e a vista.



Rosario Mercuri - Estetica

Dal 13 al 30 Aprile 2021



Vetrina Centro d'arte e cultura L. Da Vinci

Santo Spirito, Via G. Verdi 7, 70127 (BA)

Giorni e Orari di apertura

Sette/sette, 24/24 h

Sito web: https://centrodarteleonardodavinci.blogspot.com/



A cura di Leonardo Basile e dell'Associazione L. Da Vinci di Bari S.Spirito

Per ulteriori informazioni: 33125851

