Rosetta Pampanini, la voce che fece innamorare Toscanini

Mariano Argentieri racconta, con immagini e audio, la biografia di Rosetta Pampanini. Un soprano di fama internazionale che tra gli anni ’20 e ’50 calcò i palchi di mezzo mondo, a fianco di illustri interpreti della lirica e direttori d’orchestra e ricevette prestigiose onorificenze. Collaborava con Mascagni quando Toscanini la volle per interpretare Madama Butterfly. Di origine Lombardo Veneta visse un periodo dell’infanzia a Bari e vi ritorno per le rappresentazioni teatrali e durante una di queste conobbe l’uomo che sarebbe diventato il compagno di una vita (Il Comm. Giuseppe Diomede era il fratello del nonno di Argentieri). Ed è in virtù di questo legame che l'autore del saggio è pronipote della signora Pampanini.

Gallery