Mario Rosini e Stefania Arcieri in concerto a Triggiano

Sabato 25 maggio al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà lo spettacolo musicale “Emozioni e Visioni” del duo composto da Mario Rosini e Stefania Arcieri.

Lui, musicista e cantante originario di Gioia del Colle, si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2004 con il brano “Sei la mia vita”. Da giovane ha vinto il Cantapuglia 1976 e il Cantagiro del 1980. Durante il suo percorso artistico ha collaborato con artisti come Rossana Casale, Mick Goodrick, Sarah Jane Morris e Pino Daniele, mentre tra gli anni Ottanta e Novanta ha partecipato ai tour di Anna Oxa, Mia Martini, Irene Grandi e Tosca. Quest’anno ha partecipato alla quarta edizione di The Voice Senior su Rai 1, arrivando tra i quattro finalisti. Attualmente è direttore e fondatore del Duni Jazz Choir, formazione corale che negli ultimi anni ha spopolato sul web e non solo.

La barese Stefania Arcieri, invece, si è formata con alcuni tra i più significativi esponenti della scena jazzistica europea. Dopo gli studi in pianoforte classico, si è trasferita a Londra per esplorare realtà musicali differenti, collaborando con numerosi jazzisti internazionali e registrando il suo album “Views – Shapes & Hues of some impressions”. Negli anni ha approfondito lo studio del canto jazz e della bossa nova con Paola Arnesano, dell’armonia funzionale e del repertorio jazzistico con Guido Di Leone. Ha studiato con maestri del calibro di Gianna Montecalvo, Davide Santorsola e Roberto Ottaviano. Durante il concerto le personalità dei due artisti si incontreranno per esplorare direzioni musicali svariate, dal jazz al pop, dalla bossa nova al soul.

Durante questa performance, i due proporranno una raccolta di jazz & brazilian standards e anche pop e soul, con composizioni scritte da autori come Thelonious Monk, Chick Corea, Pino Daniele, Fred Hersch, Antonio Carlos Jobim e Stevie Wonder.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00