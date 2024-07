A Noci un viaggio tra il pop e il rock con Rosmy Fiction Live

ROSMY annuncia i suoi primi appuntamenti in calendario per POP FICTION LIVE. Torna l’eclettica e travolgente cantautrice con uno stile nuovo e alternativo, svariate tematiche e una diversa musicalità. L’occasione del tour sarà la possibilità di ascoltare dal vivo le tracce del nuovo album di Rosmy POP FICTION, uscito ad aprile e disponibile dal 19 luglio anche in vinile autografato in edizione limitata.

«POP FICTION LIVE e’ un coinvolgente viaggio che spazierà tra il pop e il rock per valorizzare luoghi, storia e identità» spiega Rosmy.

Alle chitarre ci sarà Carlo Di Gilio, alla batteria Graziano Pennetta e alle tastiere AJ reduce dall’avventura live del Tour di Ultimo. All’interno di POP FICTION LIVE ci sarà anche un momento dj set con Alexander Jr.

La data di Noci a ingresso gratuito: 12_08 NOCI (BA) - PIAZZA GARIBALDI