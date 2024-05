Rossana Casale in concerto a Bari

Rossana Casale, dopo la pubblicazione del disco tributo a Joni Mitchell, “Joni”, è tornata al jazz con un nuovo album e tour intitolato “Almost Blue”, un concept album incentrato sul colore blu e sui brani, le parole che il jazz ha dedicato al suo significato più profondo. La cantante arriva a Bari per esibirsi all’interno della stagione concertistica della Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore, sabato 18 maggio alle 21 nella sala concerti del Nicolaus Hotel (i biglietti sono disponibili al botteghino e su circuito Vivaticket, info: 080. 246.04.93, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13). Ad accompagnare la straordinaria voce della Casale ci saranno: Carlo Atti (sax tenore), Luigi Bonafede (pianoforte), Alessandro Maiorino (contrabbasso) ed Enzo Zirilli (batteria).

Nel linguaggio comune, il blu è il colore della malinconia e della speranza. Dal sentimento blu nasce il blues, quello che ha le sue radici nei canti degli schiavi dei campi di cotone, nella speranza di libertà e di rivalsa. “Il blues è più di un colore, è un gemito di dolore, il sapore del conflitto, un ritornello triste, ma anche un gioco a cui gioca la vita” (tratto dal brano “All blues- Kind of Blue” di Miles Davis 1959). Ed è il colore blu, metafora di spiritualità e trascendenza, di tranquillità e del silenzio, della contemplazione, il concept del nuovo progetto di Rossana Casale in uscita a giugno 2024 per Egea Music.

Rossana Casale, quindi, sceglie i brani che il jazz ha dedicato a “The color of colors”, come lo definiva Miles Davis e crea il suo nuovo progetto in-jazz aggiungendo l’inedito “Shades of blue”, scritto a quattro mani con il musicista Luigi Bonafede. Un ritorno al jazz più puro, quello della Casale, dopo diversi anni (Jazz in me 1994, Billie Holiday in me 2004), nonostante lo stesso jazz abbia sempre fatto da casa ai suoi album dedica (“Jaques Brel in me” - 1999, “Strani Frutti” -2000, “Il Signor G e l’Amore” - 2013, “Round Christmas” - 2016, “Joni” 2022).