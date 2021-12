Nell’Auditorium “N. Rota” di Bari, “Rota e Fellini, due geni in simbiosi”, spettacolo della Junior Band

Mercoledì 15 dicembre alle ore 18.30, presso l’Auditorium “N. Rota” di Bari, “Rota e Fellini, due geni in simbiosi”, spettacolo della Junior Band del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, formazione che coinvolge circa 50 studenti dei corsi pre-accademici e propedeutici dei diversi dipartimenti.



Federico Fellini, il Maestro del cinema mondiale. Pochissimi artisti sono riusciti a rappresentare l’intera storia del nostro Paese come ha fatto Fellini. Un artista che attraverso il cinema è riuscito a inventare un mondo intero, creando un immaginario capace non solo di raccontare la propria generazione, quella di chi ha vissuto le più importanti tappe del Novecento, ma anche di entrare in contatto con quelle successive. Dal 1952 al 1979, al fianco del grande regista, vi è stato un grande e raffinatissimo compositore, il Maestro Nino Rota.



Rota ha musicato con esiti "miracolosi" tutti i film del regista riminese, da "Lo sceicco bianco" al profetico, amarissimo "Prova d'orchestra", dando vita a una simbiosi geniale e creativa, così come a una ininterrotta e fraterna amicizia, senza precedenti né successori nella storia del cinema.



Lo spettacolo “Rota e Fellini, due geni in simbiosi” è una produzione che vuol far rivivere il rapporto tra i due maestri, mediante un dialogo immaginario, correlato dalla visione dei trailer dei film prodotti insieme e dall’ascolto delle colonne sonore dello storico direttore del Conservatorio “Niccolò Piccinni”.





Junior Band del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari

Musiche: Nino Rota

Arrangiamenti: Donato Semeraro

Interpreti: Nicola Cosimo Napoli (F. Fellini) - Claudio Siliberti (N. Rota)

Direttore: Donato Semeraro

Maestro collaboratore: Giuseppe Scarati

Coordinamento del progetto a cura di Donato Semeraro

Prenotazione obbligatoria: eventiconservato riopiccinni@gmail.com



Apertura delle porte alle ore 17.30 per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid