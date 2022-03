Ad Altamura il concerto concerto “Canzoni da un lungo viaggio ...da Parigi a Broadway e Hollywood passando per l’America Latina”

Il Teatro Mercadante di Altamura presenta la nuova stagione “Musica Teatro Danza in dieci variazioni”, con la direzione artistica della musicologa Fiorella Sassanelli. Dieci spettacoli con artisti quasi tutti pugliesi e in buona parte “under 35”. Si comincia domenica 20 marzo, alle ore 19.00, proponendo un viaggio musicale nel cinema con il concerto “Canzoni da un lungo viaggio ...da Parigi a Broadway e Hollywood passando per l’America Latina”, con Margherita Rotondi, mezzosoprano, e Vincenzo Cicchelli, pianoforte.

Nel programma - che dopo una pausa ad aprile riprenderà in autunno per terminare il 17 dicembre - trovano spazio l’eccellenza della produzione musicale pugliese con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Petruzzelli e si percorre un intenso viaggio nella storia della musica. Teatro-canzone, romanze, contaminazioni, nuovi linguaggi e - fiore all’occhiello - un progetto sulla musica di banda di Pino Minafra. Con omaggi, nel corso della rassegna, a Mascagni, Monteverdi, Luciano Berio, rimandi letterari a Tennyson e Calvino e numerosi altri spunti culturali-artistici.

Un’offerta rivolta ai giovani e a un pubblico vasto, con biglietti alla portata di tutti (a partire da 2,50 euro) e abbonamenti personalizzabili. Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159, Altamura) - Biglietti in vendita online su Vivaticket - Email: info@teatromercadante.com - Sul web: www.teatromercadante.com

Primo concerto e intero programma

20 marzo 2022 ore 19

Canzoni da un lungo viaggio ...da Parigi a Broadway e Hollywood passando per l’America Latina...

Margherita Rotondi, mezzosoprano - Vincenzo Cicchelli, pianoforte

Louiguy/Édith Piaf, La vie en rose - Léo Chauliac/Charles Trenet, Douce France - Joseph Kosma/Jacques Prévert, Les feuilles mortes - Kurt Weill, Youkali - Consuelo Velásquez, Bésame mucho - Joseph Lacalle, Amapola - Carlos Gardel, Volver – Astor Piazzolla, Los pajaros perdidos - - Astor Piazzolla, Milonga del Angel - George Gershwin, Summertime – George Gershwin, The man I love - Andrew Lloyd-Webber, Memory - Jerome Kern, Smoke get in your eyes - Leonard Bernstein, I feel pretty – Leonard Bernstein, Tonight

Alcune canzoni hanno il potere di restare impresse nella nostra memoria e di riportarci alla mente ricordi indelebili: luoghi, situazioni, persone, sentimenti. Basta riascoltare un verso o qualche nota e il nostro vissuto ritorna nitido a farci compagnia. Questo concerto è un volo intercontinentale che parte da Parigi, con le affascinanti e malinconiche melodie degli chansonniers, fa scalo in Sud America, dove si muove lentamente ai ritmi latini di rumba o tango, e atterra infine a Broadway, con le sue commedie musicali dal carattere brillante, ma non prive di venature sentimentali. Ogni brano è un classico del cinema internazionale e la scaletta del concerto è l’ascolto ideale di un viaggio che riporta a noi stessi e alla nostra vita.

Protagonista è la voce del mezzosoprano Margherita Rotondi. Specializzatasi in Canto Barocco presso il Conservatorio di Ferrara (è anche laureata in Ingegneria elettronica e ha un master in Digital marketing), si è affermata in teatri prestigiosi (Petruzzelli di Bari, Olimpico di Vicenza, Carlo Felice di Genova, Festival della Valle d’Itria di Martina Franca), cantando pure a Cracovia, Ginevra e Tokyo. Con lei, al pianoforte, c’è Vincenzo Cicchelli, ricercatore appassionato del rapporto tra musica e parola e ideatore di programmi a tema, la cui esecuzione impreziosisce con una personale guida all’ascolto.