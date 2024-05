Torna “Rotta verso Bari”, l’open day per l’iscrizione dei giovanissimi ai corsi gratuiti di sport nautici

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna “Rotta verso Bari”, il progetto ideato dall’assessorato allo Sport e realizzato in collaborazione con tutti i circoli nautici cittadini, le associazioni sportive nautiche e le relative federazioni con l’obiettivo di promuovere la pratica gratuita degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 ai 14 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare.

L’open day, finalizzato a ricevere informazioni sull’iniziativa ed effettuare le iscrizioni, si terrà domenica 26 maggio, dalle ore 9 alle 14, presso uno dei circoli o delle sedi delle associazioni coinvolte.

Come noto, il progetto, giunto alla sua settima edizione, prevede corsi gratuiti di vela, canoa, canottaggio, sup, surf, surfskate e windsurf per bambine/i e ragazze/i residenti a Bari.

I corsi, gratuiti e della durata di 20 ore ciascuno, saranno organizzati in base al numero di iscritti e alle discipline scelte: le iscrizioni avverranno secondo l’ordine cronologico delle domande.

Di seguito l’elenco dei circoli e delle associazioni che aderiscono al progetto, con l’indicazione delle discipline sportive promosse:

Circolo nautico Il Maestrale

lungomare Cristoforo Colombo - Santo Spirito

sup, vela

Impact Boards Academy

lungomare IX Maggio 92 - Fesca

sup, surf, surfskate

Big Air

waterfront San Girolamo

sup, surf

C.U.S. Bari

lungomare Starita

canoa, canottaggio

Circolo Nautico Bari

colmata Marisabella - Porto di Bari

vela

Lega Navale Italiana

parco 2 Giugno (ingresso viale Einaudi)

canoa, vela

Circolo della Vela

piazza IV Novembre

vela

Circolo Canottieri Barion

molo San Nicola

canottaggio, canoa, sup, vela

Cat Surf

cala San Giorgio

windsurf, sup, surf.