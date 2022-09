“Le rotte del Mediterraneo”, a Molfetta l'iniziativa benefica a favore dell’Agebeo

Sabato 3 e domenica 4 settembre dalla Banchina Seminario di Molfetta (Ba) partirà la seconda edizione della veleggiata “Le rotte del Mediterraneo”, manifestazione benefica organizzata dall’associazione culturale, di promozione sociale e sportiva dilettantistica Mediterraneo con la quale si raccoglieranno fondi per l’Agebeo ODV, associazione impegnata attivamente nella lotta contro le malattie emato-oncologiche.

Nelle due giornate saranno organizzate una serie di attività sportive e ricreative legate alla vela e dedicate sia a velisti esperti e armatori sia a chi, invece, vuole avvicinarsi per la prima volta a questo sport o vuole semplicemente godersi un giro in barca a vela ammirando la bella città di Molfetta da un nuovo punto di vista. Tutte le attività previste hanno l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare l’Agebeo nel completamento della costruzione del Villaggio dell’Accoglienza di Bari che ha lo scopo di ospitare e aiutare le famiglie dei piccoli pazienti del reparto Oncologico di Bari, per consentire loro di vivere nel modo più sereno possibile una fase così impegnativa della loro vita.

Il programma è strutturato in tre canali. Ci sarà il giro in barca a vela al quale potrà partecipare chiunque effetti una donazione. Ci si potrà prenotare attraverso il sito lerottedelmediterraneo.it o direttamente nella sede dell’associazione Mediterraneo. In questo modo si potrà ammirare Molfetta dal mare sia sabato dalle 15.30 alle 23 che domenica dalle 17 alle 22. Domenica si terrà una veleggiata reale, con la partecipazione di velisti e armatori professionisti, che si svolgerà lungo il litorale Sud di Molfetta, dal borgo antico alla località Torre Gavetone, con percorso a triangolo. In acqua ci saranno imbarcazioni di categorie alfa lft >7,00 m, bravo lft 7,01 > 8,50 m, charlie lft 8,51 > 10,00 m, delta lft 10,01 > 12,00 m, delta lft < 12,01 m. Per ognuna di queste sono previsti trofei per i vincitori. Infine, a partire dal 3 settembre e continuando fino a venerdì 23 dicembre alle 11, tutti coloro che pur non possedendo una barca a vela avranno voglia di diventare armatori potranno partecipare a una veleggiata di beneficenza virtuale iscrivendo la propria imbarcazione sul sito lerottedelmediterraneo.it, provando così a vincere la gara della generosità.

ASD Mediterraneo – via San Domenico, 57 - Molfetta

Inio attività: 17.30 sabato

Infoline: 3284522956