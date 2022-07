Rotte possibili - Percorso d'arte a cielo aperto

????? ????????? è un’iniziativa corale ideata e progettata dall’associazione culturale ??? - ?????? ? ??? che mira alla valorizzazione e rivitalizzazione di alcuni spazi sottoutilizzati del Comune di Adelfia attraverso la realizzazione di una pluralità di ????? ?? ?????? ???.

????? ????????? intende favorire forme di fruizione e conoscenza inedite di alcuni luoghi simbolo del paese dai due rioni, favorendo la nascita di nuovi attrattori basati su ???????? ?'???? ? ????? ??????.

Il percorso guida sarà articolato in modo tale da far veicolare i possibili flussi di utenza nell’intera area urbana, sia a Canneto che a Montrone.

Come superare l’isolamento geografico e culturale favorendo la socialità e lo sviluppo del senso di appartenenza, oltre che l’aumento dell’attrattività in termini di ripopolamento e nuovi sguardi sulla città di Adelfia?



?

????? ?????????

?

? ?????? ????

???????



? ????????? ?

???????? ?? ??????

? ??:?? —> Presentazione del progetto nella biblioteca comunale di Adelfia “A. Cafaro”, interverranno il presidente dell’associazione “Colore a Sud”, gli artisti impegnati nel progetto e i rappresentanti di istituzioni comunali e regionali;

? ??:?? —> Inizio del percorso d'arte a cielo aperto con le seguenti 11 tappe:

? 1. Biblioteca comunale “A. Cafaro” in corso Umberto I, 119;

? 2. Nico Angiuli - “La Classe Operaia va a Monemvasia” presso la “Fontana dell’Emigrante” nella Villa Comunale di Montrone;

? 3. Mario Red, “Latitudine 41°0'18"72 N, Longitudine 16°52'21"00 E” - “Gabbia dei Leoni” in Piazza Trieste;

? 4. Paky Bruno, “Meri” - Arco di Montrone in via Roni;

? 5. Nico Skolp, “Rosa dei Venti” - Piazza Mercato Vecchio;

? 6. Paky Bruno, “Youssoupha” - sede del Comune in Via V. Veneto, 122;

? 7. Paky Bruno, “Desi” - Palazzo Conte Sabini in Piazza Roma, 30;

? 8. Paky Bruno, “Mike” - Piazza De Grecis;

? 9. StosoWork, “Rotte Possibili” - Parco E. Berlinguer;

? 10. Nico Angiuli, “La Giovane Mazziniana” Piazza Vittoriano Cimmarrusti;

? 11. Nico Angiuli, “Inferno A/R” - Canalone



?????? ?? ??????

? ??:?? —> Dj set a cura di Dj Pooppet;

? ??:?? —> Apertura mostra in Piazza Trieste (Gabbia dei Leoni);

? ??:??/??:?? —> Tour guidato in città con partenza e arrivo presso la Biblioteca “A. Cafaro”;

? ??:?? —> Esibizione live dei “Poeti del Quartiere” in Piazza Trieste (Gabbia dei Leoni);

? ??:?? —> “Veterunz/La Ragg” Live in Piazza Trieste (Gabbia dei Leoni).



__

??? ??????

CAS - COLORE A SUD è un collettivo di artist* e musicist* che ha nelle connessioni tra arte pubblica e cultura hip hop il suo cuore pulsante. Per il progetto “Rotte Possibili” il gruppo di lavoro è composto da Roberto Attolico, Anila Shehaj, Mario Red De Gabriele, Brigitta Tullo, Rocco Lonigro, Paky Bruno, Nicolò Loprieno, Nico Angiuli.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Adelfia e con il sostegno della Regione Puglia.



Candidatura del Comune di Adelfia al Bando Regionale POR PUGLIA 2014/2020 Asse VI - Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali Azione 6.7 - Interventi per la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale Sub-azione 6.7.a. - STHAR LAB: Laboratori di Fruizione per la Promozione e la Valorizzazione della Street Art, dei Teatri Storici, degli Habitat Rupestri.