Ad Alberobello le note e la musica di Lucio Dalla nella straordinaria interpretazione di Renzo Rubino e Raffaele Casarano

Le note e la musica di Lucio Dalla nella straordinaria interpretazione di Renzo Rubino e Raffaele Casarano nella cornice unica del trullo Sovrano. L’appuntamento è per domani, mercoledì 9 settembre ad Alberobello, in piazza Sacramento, alle ore 21.00 ( ingresso libero fino ad esaurimento posti ).

La serata è un omaggio a Lucio Dalla, il cantautore bolognese scomparso ormai 8 anni fa che con la sua musica e le sue parole è diventato un punto di riferimento solido della musica italiana, una boa intorno alla quale si ritrovano in tanti, come fosse la tappa di un percorso da cui non si può prescindere.

«Omaggio a Lucio Dalla» è il nuovo progetto artistico pensato da Raffaele Casarano e Renzo Rubino e nasce dalla meraviglia del caos immaginifico che Dalla ha lasciato dietro di sé, dal suo immenso patrimonio umano e artistico, dalla voglia di fare ordine, rimodulare, riscoprire tutto ciò che è sfuggito.

La poetica e le innovazioni musicali di Dalla diventeranno fili da intrecciare ancora e poi ancora. A farlo sarà la voce di Renzo Rubino, il giovane cantautore di Martina Franca, che dopo aver avuto la possibilità di suonare il pianoforte dell’artista bolognese durante la trasmissione di Fabio Fazio «Che Tempo che fa», ha voglia di smaltire la folgorazione e l’enorme privilegio vissuto. Accanto a lui Raffaele Casarano, sassofonista leccese, ormai fiore all’occhiello della squadra di musicisti della casa discografica Tuk Music, di Paolo Fresu. Casarano è anche Direttore Artistico del Locomotive Jazz Festival, spazio in cui, per la prima volta, i due artisti si sono incontrati e hanno dato vita, quasi per gioco, alla prima versione dell’Omaggio a Lucio Dalla durante l’estate 2018.

Voci e note, storie e sogni di un uomo il cui ricordo continua ad accarezzare i pensieri di tanti. Per continuare ad assorbire l’energia della sua anima e del suo talento.

L’evento rientra nel programma di settembre dell’amministrazione comunale realizzato in collaborazione con Engie: