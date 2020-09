Renzo Rubino e Raffaele Casarano in un concerto-omaggio a Lucio Dalla

Il cantautore Renzo Rubino e il sassofonista di Raffaele Casarano, si avventurano in un emozionante ricordo di Lucio Dalla.

Renzo parla di sé e delle sue passioni, dalla musica di Dalla al cinema dialogando con Raffaele, per il concerto-omaggio al cantautore bolognese: solo voce, piano, sax, canzoni e jazz.

Nella scaletta del concerto la rivisitazione di alcuni dei capolavori di Lucio Dalla con arrangiamenti originali curati dai due musicisti.

Renzo Rubino è un cantautore tarantino tra i più originali della sua generazione. È noto al grande pubblico soprattutto per le sue tre apparizioni al Festival di Sanremo (201,2014 e 2018, con tra l’altro, un terzo posto e un premio della critica). Ha al suo attivo quattro album.

Raffaele Casarano è un talentuoso sassofonista jazz salentino. Allievo di Paolo Fresu, ha firmato quattro album e vanta un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Animatore di progetti artistici originali ha collaborato tra gli altri con: Buena Vista Social Club, Javier Girotto, Lincoln Goines, Mark Soskin, Gianluca Petrella, Ensemble Notte Della Taranta, Negramaro, Moni Ovadia, Marian Serban, Donpasta, Eugenio Finardi, Paola Turci, Manu Katché, Erik Honoré.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00

Concerto e aperitivo 15€, concerto e cena 30€.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.