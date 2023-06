Ruote nella Storia con il Fiat Barchetta Puglia, le tappe della provincia barese

Ruote nella Storia torna a fare tappa nella splendida provincia di Bari presentandosi con una particolarità: quella di essere un evento monomarca. Un appuntamento che si divide in due giornate, sabato 1° luglio e domenica 2 luglio, e che vede come protagoniste della manifestazione le Fiat Barchetta.

Mantenendo sempre alto lo spirito dell’autoraduno voluto da ACI Storico e Automobile Club d’Italia, questo appuntamento si avvale della preziosissima collaborazione dell’Automobile Club Bari Bat, presieduto dall’Avv. Francesco Ranieri e diretto dalla Dott.ssa Maria Grazia De Renzo, prevedendo in questa occasione anche la co-organizzazione con il club affiliato di Targa Puglia, presieduto dal Dott. Michele Perla.

Due giorni dedicati alla riscoperta territoriale e all’automobilismo d’epoca coniugati in una splendida sinergia che valorizza il nostro Paese.

Diverse le località visitate in questi due giorni e molti i luoghi suggestivi e ricchi di storia e di cultura che potranno entrare a far parte del bagaglio di conoscenza di tanti appassionati delle auto d’epoca e della cultura in generale.

La manifestazione, infatti, prevede nella mattinata della prima giornata un tour del centro storico di Bari e di Bari sotterranea. Sarà presente per l’apertura, guidando la barchetta targata AW264KS, l’assessore alle attività produttive del comune di Bari Carla Palone. Poi è prevista la partenza alla volta di Conversano dove i partecipanti alla manifestazione potranno visitare il Castello Aragonese oltre che il centro storico. A concludere la prima giornata una ‘cena-spettacolo’ che si terrà presso Casamassima. Nel secondo giorno della manifestazione visita a Castel del Monte ed in particolare al suggestivo castello. In seguito partenza per Corato, dove si terrà un aperitivo con specialità tipiche. L’ultima meta, prima del pranzo e dei saluti, sarà poi la cittadina di Andria.

Ovviamente protagoniste, come ogni appuntamento, le auto storiche che in questo caso si racchiudono nella presenza della monomarca Fiat Barchetta.

PROGRAMMA:

1° LUGLIO

Ore 9.00: arrivo degli equipaggi a Bari e colazione di benvenuto “Alla barese” presso il chiosco Molo San Nicola

Ore 10.00: Visita guidata di Bari del centro storico e della parte sotterranea

Ore 12.00: Partenza per Conversano

Ore 13.30: Pranzo presso il Ristorante Rampavilla

Ore 16.30: Visita guidata di Conversano presso Castello Aragonese e centro storico

Ore 19.00: Partenza per Valenzano, arrivo Hotel Federiciano

Ore 20.30: Partenza per Casamassima

Ore 21.00: Cena spettacolo presso Ristorante Altor

2°LUGLIO

Ore 8.30: Ritrovo degli equipaggi presso il parcheggio dello Stadio San Nicola di Bari

Ore 9.00: Partenza per Castel Del Monte e all’arrivo visita guidata al Castello

Ore 11.45: Partenza per Corato

Ore 12.00: Aperitivo con degustazione di prodotti tipici presso Cantina Oleificio “Terra Maiorum”

Ore 12.30: Partenza per Andria

Ore 13.00: Pranzo presso Ristorante Cocq D’or

Ore 17.30: Saluti, premiazioni e lotteria