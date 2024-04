Russell Crowe & The Gentleman barbers in concerto a Capurso

Il 19 luglio salirà sul palco del Multiculturita Summer Festival una star internazionale: il premio Oscar americano Russell Crowe con i suoi The Gentlemen Barbers, fresco di partecipazione a Sanremo. La magia suggestiva della Basilica Del Pozzo ha ammaliato anche l’attore hollywoodiano, che ha inserito Capurso tra le tappe di un tour che, questa estate, porterà i The Gentlemen Barbers tra i più importanti siti storici italiani, come l’Anfiteatro degli scavi di Pompei e il Tempio di Venere del Parco Archeologico del Colosseo, a Roma. Russell Crowe, che da oltre 30 anni tra un ciak e l’altro porta avanti la sua attività musicale, rivisita con la sua band numerosi successi della storia della musica con nuovi arrangiamenti.