Rutigliano al tempo dei 'gigli': pittura e scultura - incontro culturale con cena

€ 18,00 (comprensivi di incontro culturale e cena). € 15,00 per i possessori di Palazzo Settanni Card

Prezzo € 18,00 (comprensivi di incontro culturale e cena). € 15,00 per i possessori di Palazzo Settanni Card

??????? ???????? e il ?????? aprono la stagione degli eventi di fine anno con un racconto-omaggio all'arte e alla bellezza di ??????????!

Grazie alla preziosa partnership del ?????? ???? ?????????? ? ????? ????'???, giovedì ?? ????????, ???? ??? ??:??, il Salone delle Feste accoglierà l'imperdibile incontro culturale dal titolo "?????????? ?? ????? ??? '?????': ??????? ? ????????", a cura del ????. ???????? ????????, Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'.

Accompagnati dal Prof. Mignozzi, vivremo un viaggio ideale, indietro nel tempo, per ricostruire ?? ?????? ????????? ?? ?????????? ??????? ?? ??????????? ???????? (????-????), momento che ha lasciato numerose testimonianze nella regione pugliese.

Partendo da alcuni elementi di urbanistica, si ripercorrerà la storia dei ??????, dei ????????? e delle ????? ?'???? ???? ??????????, riscoprendo tesori di un passato lontano, che raccontano di una Rutigliano ricca di stimoli e manufatti eccezionali, sottovalutati da gran parte degli studiosi ma degni di essere rivalutati.

Seguirà l'incontro l'ormai consueto momento conviviale con una ???? ? ??????, sapientemente preparata da ???????06.

Accoglienza a partire dalle ore 19:15

??????: € ??,?? a persona comprensivi di ???????? ? ????

??? ? ?????????? ????? '??????? ???????? ????' il ticket di ingresso è di € ??,??.

Prenotazioni ????? ?? ?? ????????, ??? ??:??.

Per maggiori info sull'evento e per scoprire i vantaggi della '??????? ???????? ????':

080 476 1848

+39 351 89 18 798



#eventiapalazzo #artestoriacultura #incontriamociapalazzo #museovivo #tesorinascosti #tesorisvelati #affamatidicultura #palazzosettanni #mudias #rutigliano #WeAreInPuglia