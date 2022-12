Ruvo Coro Festival, grande conclusione della rassegna con due concerti corali

Giunge alle battute finali la 13° edizione del Ruvo Coro Festival, la rassegna organizzata dall’Associazione Corale Polifonica Michele Cantatore, con la direzione artistica di Angelo Anselmi e il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e che, dallo scorso marzo, ha accompagnato la città murgiana fino alla fine dell’anno 2022.

Dopo una fitta programmazione di appuntamenti musicali, tra produzioni e formazioni ospiti, nei giorni che precedono le festività natalizie avranno luogo gli ultimi due appuntamenti con cui si concluderà la rassegna: mercoledì 21 dicembre, alle ore 20, la Chiesa di S. Giacomo Apostolo di Ruvo di Puglia ospiterà l’esibizione dei cori scolastici e parrocchiali locali. Ad esibirsi, in successione, saranno: la scuola dell’infanzia - plesso Cantatore – bambini sez. L, a cura della Associazione “Amici della Musica”; il Coro Voci bianche 2° Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco”, a cura dell'Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore”; il Coro Pueri Cantores Terlicium, Organista: Gaetano D’Amato, Direttore Fabio D’Amato; il Coro Jubileum di Terlizzi, Organista: Gaetano D’Amato, Direttore Fabio D’Amato; la Corale S. Maria Assunta della Cattedrale Ruvo di Puglia, Direttore Vincenzo Anselmi; l’Ensemble vocale Rubis Canto, Direttore Nicola Bucci.

A seguire, giovedì 22 dicembre alle ore 20.30, nella splendida cornice della Cattedrale di Ruvo di Puglia si terrà il concerto di Natale intitolato Joy to the World, della Corale Polifonica “Michele Cantatore” con la speciale partecipazione delle vocalist Filomena Minafra, Katia Di Palo, Gaia Miccolis. Al pianoforte Antonio Piccialli, direttore Angelo Anselmi.

Eventi musicali che chiudono un anno ricchissimo di musica per la Corale Polifonica Michele Cantatore, che si è esibita negli scorsi mesi anche in altre città italiane come Ortona, Ferrara, Bologna, ma anche e soprattutto dopo un mese di dicembre che ha visto lo stesso coro esibirsi in numerosi concerti: dalla chiesa di Cristo Re di Bologna, nell’ambito del concerto di Natale organizzato dalla Corale Polifonica “Jacopo da Bologna”, alla Basilica S.S. Bartolomeo e Gaetano, dello stesso capoluogo emiliano, durante l’evento musicale “Avvento in Musica” dell’omonima associazione culturale. E ancora, alla Chiesetta di Santa Maria della Stella di Terlizzi.