Il Collettivo Magnitudo, in collaborazione con la rete di Bosco di Cancello Rotto, nell'ambito del Progetto Nestos, presenta:

S'apriranno le strade

celebrando l'equinozio di primavera

25 e 26 marzo

Bari - Bosco di Cancello Rotto

Perfomance e laboratori a tema primavera



ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:

magnitudoarte@gmail.com

Whatsapp: +39 376154429

_________________________



«Io sono Marzo che vengo col vento

col sole e l’acqua e nessuno contento;

Primavera. S’apriranno le strade» (C. Pavese)



Una serata per accogliere, celebrare e vivere intensamente la stagione della rinascita della natura, dello spirito e della speranza.

Immersi nella splendida location del Bosco di Cancello Rotto, tutta da scoprire nel cuore del quartiere Carrassi, una performance itinerante a tema primavera accompagnerà il pubblico in questo viaggio nella meditazione.





25 marzo dalle ore 17

Performance itinerante per celebrare l'arrivo della primavera

a cura del Collettivo Magnitudo



I celti la chiamavano Ostara, noi la chiamiamo Easter, Pasqua, Holi. L'equinozio di primavera segna un momento cruciale dell'anno: ombra e luce, in perfetto equilibrio, fuori e dentro l'anima.

Attraverso un percorso artistico viaggeremo tra i significati e rituali di questa giornata e ne esploreremo il potere rigenerativo e spirituale.



con: Ambra Amoruso, Fatmira Khan e Iula Marzulli

musiche e danze popolari a cura di Fabulanova

allestimenti a cura di Lada Floral Design

concept e organizzazione: Enrica del Rosso e Mauro Losapio

> Performance per adulti e bambini dai 10 anni in su.



IMPORTANTE! Per partecipare è necessario avere con sè uno smartphone e delle cuffie/auricolari.



ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:



Whatsapp: +39 376154429