A Molfetta l'evento artistico interattivo e multisensoriale 'S'apriranno le strade'

Evento artistico interattivo e multisensoriale

Per tutte le età

Consigliate scarpe ed abbigliamento comodi.



Ticket in prevendita online: https://bit.ly/3U7PGbt





La primavera non è solo una stagione, ma un momento cruciale dell'anno, un punto di svolta tra il buio invernale e la luce rinascente. In questa stagione, ombra e luce si equilibrano perfettamente, sia nella natura che dentro l'anima.



Per celebrare questo risveglio, vi invitiamo a un percorso artistico all'interno del Parco Bioenergetico "Il Regno Magico": un viaggio sensoriale fatto di musica, teatro, danza e poesia. Attraverso le diverse forme d'arte, esploreremo i significati e i rituali legati alla primavera, immergendoci nella sua bellezza e nel suo potere rigenerativo.



Il percorso coinvolgerà tutti i sensi, permettendo al pubblico di immergersi completamente nell'atmosfera primaverile e approfittare di un momento di rigenerazione e di rinascita, sia fisica che spirituale. La primavera è un tempo di nuovi inizi, un momento per lasciarsi alle spalle il passato e guardare al futuro con speranza.



Ambra Amoruso

Teresa Farella

Michele Totagiancaspro

Carola Ventura



per info: magnitudoarte@gmail.com

Whatsapp: +39 376154429