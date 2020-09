"New project" al Trappeto

Da Sabato 12 settembre 2020...Il Trappeto indossa un nuovo abito...



Divertimento in sicurezza e rispettando le distanze di sicurezza con il nuovo progetto nella ZONA ALL' APERTO



CENA SPETTACOLO + AMERICAN BAR.



2 ZONE CENA SPETTACOLO(All'aperto) : AGRUMETO E PISCINA.



zona Agrumeto Cena Spettacolo Happy music: Beppe Gatti & Tony Loco



zona Piscine Cena Spettacolo all’Italiana: Cipster & Leo Siciliano



1 ZONA AMERICAN BAR(All'aperto) : PISTA CENTRALE.



Cena spettacolo su prenotazione 35€ con 1 bottiglia di vino ogni 3 persone



Disponibilità tavoli American Bar post Cena (No Ballo) 200€ 2 kit



Prenotazioni ed info cene spettacolo / info tavoli american bar 3282677160



L'ingresso e' esclusivamente su prenotazioni, e' possibile partecipare alla serata solo previa prenotazione cene o prenotazioni tavolo american bar



IL BALLO NON E' CONSENTITO

E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA



Il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli, Puglia