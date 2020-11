'In your name' in uscita nuovo singolo e video dei Rhomanife  

Sabato 28 novembre, alle ore 18,00, i Rhomanife pubblicheranno ''In Your Name'', il nuovo singolo ed il nuovo video, in uscita su tutti i canali social e su piattaforme musicali mondiali..Il brano ''In Your Name'' è un invito alla fede nel Signore e nella verità che ci può rendere liberi, distaccandosi dalle cose del mondo e dai peccati che sono e si trasformano nelle nostre punizioni della vita... Agli ascoltatori resta sempre la scelta della strada da seguire nel proprio cuore... Il video è stato girato e montato da Vito Sfogo Lirico, ormai noto regista dalle mille sfaccettature artistiche. Il brano è stato realizzato, suonato e cantato da dieci musicisti della terra di Bari: Gianni Somma (voce e chitarra), Pino Di Taranto (basso), Filomena De Leo (voce), Antonella Lacasella (voce), Nicola Boccuzzi (chitarra), Cosimo Lagioia (tastiere), Francesco Bartoli (batteria), Lidia Bitetti (sax), Donny Balice (tromba) ed Eddy De Marco (trombone). Il master del brano è stato realizzato da Treble Antonio Petrachi presso il Treblestudio.

Canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=La-EX44AE7Q&list=PL-Mw9jerqZJEa-2yeDU5xCrbwMfkfcO_d&index=1