Sabina Guzzanti a a Polignano a Mare per il Festival del Libro Possibile

Gli 'ANonniMus' di Sabina Guzzanti 'all'attacco' del Libro Possibile 2023.

Niente paura, gli hacker della terza età sono i protagonisti del nuovo libro pubblicato dall'attrice romana per HarperCollins.

La scrittrice, con il suo 'gruppo di vecchi rivoluzionari contro giovani robot', è attesa al #iLP23, il 6 luglio a Polignano a Mare.

Memorabile nelle sue imitazioni di Silvio Berlusconi, autrice, regista, protagonista di successi teatrali, cinematografici e televisivi, Sabina Guzzanti torna in libreria con un romanzo distopico sull'IA che sorprende, diverte e fa pensare.

Dopo aver dipinto un XXII secolo catastrofico in '2119 – La disfatta dei Sapiens', l'autrice racconta di un futuro prossimo in cui siamo ancora in tempo per scegliere. 'ANonniMus – vecchi rivoluzionari contro giovani robot' è una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui spiccano l'avvento dell'Intelligenza Artificiale e le problematiche a questo connesse.