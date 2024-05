Afrocosmico: Sadar Bahar, il dj dei dj arriva a Spazio Murat

AFROCOSMICO | Club culture e controcultura, la rassegna musicale ideata da Nicola Conte con Cloud Danko e Nico Panzini, torna ad accendere le luci di Spazio Murat a suon di musica. Dopo il successo del primo set con Joaquin Joe Claussell, l’11 maggio toccherà a Sadar Bahar, il "dj dei dj", per citare Theo Parrish, esibirsi per il pubblico pugliese.

Questo sarà il secondo dei quattro appuntamenti previsti per la seconda edizione di Afrocosmico, il progetto che, fino a dicembre 2024, porterà il clubbing e tutte le sue innovazioni artistiche nell’hub culturale di piazza del Ferrarese, tra suoni afro inspired e un’unica missione: portare in Puglia una cultura alternativa per uscire dall’omologazione dei club e della vita notturna.

Digger per scelta di vita, Sadar Bahar ha fatto della dedizione a un suono, il disco soul, la sua cifra stilistica. Grazie a una collezione di vinili immensa e alla ricercatezza dei suoi set, Bahar ha contribuito a plasmare il suono di Chicago nel mondo, affermando nel contempo uno stile tutto suo fatto di una musica calda, seducente, piena di melodie cosmic e voodoo funk.

Cresciuto nella metropoli dell’Illinois negli anni ‘70, la musica è sempre stata la passione di Bahar. La sua musica si è guadagnata un nome tutto suo: “Soul in hole”, più che un genere un gusto per la scoperta, quella di tanta musica nascosta tra i meandri del mondo e che merita di avere il suo palcoscenico. Perché, come afferma Bahar, “la musica è davvero il linguaggio universale. Nei tanti paesi che ho visitato, ovunque ci fossero barriere linguistiche e universali, bastava la musica per comunicare”.

Durante la serata Bahar, Nicola Conte e Cloud Danko si alterneranno dietro la consolle, ancora una volta illuminati dalle video installazioni del collettivo Wallness Club, che con la loro urban art doneranno a Spazio Murat un'atmosfera vibrante e club oriented.

Prevendita su Dice a 18 euro al seguente link: https://link.dice.fm/ q070377a73de

Biglietti al botteghino: 23 euro

INFO:

https://www.instagram.com/ spaziomurat/

https://www.facebook.com/ spaziomurat

https://www.instagram.com/ afrocosmico__/

https://www.facebook.com/ profile.php?id=100090149573945