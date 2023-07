Appuntamento in Piazza Vittorio Veneto alle 21:30, ingresso gratuito.

La sera del 16 Luglio saliranno sul palco i The Kolors con “Italodisco” ed altri successi.

Ci saranno tre concerti di grande calibro con artisti del panorama musicale nazionale: tree serate a partire dal 14 Luglio con Sagi Rei, musicista israeliano naturalizzato italiano famoso per la sua versione de “L’amour toujours (I’ll Fly with You)”.

A Triggiano arriva il “Festival Della Musica”, organizzato dal Comune in collaborazione con la Music Art Management e con la direzione artistica di Carlo Gallo.

Indirizzo non disponibile

Sagi Rei, Sud Sound System e The Kolors in concerto gratuito a Triggiano per 'Il Festival della Musica'