52^ edizione della Sagra del Calzone di Cipolla ad Acquaviva delle Fonti con spettacoli, musica e tanto divertimento

Ad Acquaviva delle Fonti arriva la 52^ edizione della Sagra del Calzone!

L'associazione "Amici di Peppino CICERONE" in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti organizzano il 13-14-15 Ottobre 2023 la sagra dedicata ad uno dei prodotti più buoni della tradizione di Acquaviva, il Calzone di Cipolla.

Un po' di storia

E' una festa che nasce nel lontano 1971 dal genio e dalla volontà del Cav. Giuseppe Cirielli, conosciuto in tutto il paese col sopranome di "Cicerone". Egli stesso volle, attraverso la sagra, far tornare lustro e allegria nel suo paese oramai spento dalle varie contestazioni dell'epoca. Si dedicò a promuovere i prodotti tipici locali della sua amata terra: dal calzone di cipolla rossa di Acquaviva all'agnellone allo spiedo fino al buon vino rosso primitivo.

Se però, nacque per volontà di Cicerone, ad oggi la sagra continua il suo successo grazie all'attuale Presidente, Michele Cirielli. Il suo desiderio profondo di una tradizione radicata da generazione a generazione, ed inoltre innamorato come il padre, di questa festa, Michele continua a portare avanti la tradizione di famiglia creando ogni anno sempre più una festa unica ed irripetibile, nonostante le mille difficoltà. Dal 1995, anno in cui prese in carica la nomina di Presidente, Michele Cirielli porta ad Acquaviva artisti di calibro nazionale ed internazionale, come Checco Zalone Fiorella Mannoia Nino Frassica Barbara Foria Giovanni Cacioppo Audio2 Dik Dik Anna Tatangelo Ron e tanti altri, per far divertire tutti gli amanti di questa festa con spettacoli live esilaranti oltre che promuovere il buon cibo prelibato.

Programma

In questa 52^ edizione della Sagra del Calzone, non ci sarà solo il cibo al centro dell'attenzione ma anche la musica e intrattenimento. Infatti ci saranno mercatini dell'artigianato e Karaoke Piazza dei Martiri, artisti di strada e giostre per grandi e piccini in Piazza Garibaldi e le coloratissime bancarelle su Via Roma. Centro e fulcro della festa sarà, però, Piazza Vittorio Emanuele II che ospiterà stand enogastronomici, food di ogni genere e spettacoli dal vivo. Il 13, serata di apertura della sagra, ci sarà Dj Raffy MC e Jaki Diaz. Il sabato 14 “uno solo è il tempo,uno solo è il ritmo che ci riconduce dal battito della vita” Musica e divertimento con i Terraross. La domenica 15 imperdibile appuntamento con Uccio de Santis e le sue comiche battute.

Quest'anno, La Sagra del Calzone ha voluto premiare e favorire artisti del territorio locale per garantire, non solo in ambito enogastronomico ma anche in ambito artistico, l'esaltazione delle eccellenze della Regione Puglia.

Appuntamento nel terzo weekend di Ottobre, 13-14-15 ad Acquaviva delle Fonti.

© Foto di copertina Pasquale Ladogana