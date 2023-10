''Cardoncello on the road'', al via la sagra itinerante tra le meraviglie del Parco dell'Alta Murgia

Prezzo non disponibile

Il Cardoncello on the road sta per tornare! E' già presente il calendario degli appuntamenti autunnali della sagra itinerante ideata e promossa dalle Pro Loco UNPLI e dai Comuni del territorio del Parco Nazionale Alta Murgia.

Si inizia il 28 e 29 ottobre a Minervino Murge, il 4 e 5 Novembre sarà la volta di Spinazzola, per poi passare a Ruvo di Puglia l'11 e 12 Novembre, il 18 e 19 Novembre sarà la volta di Gravina in Puglia ed infine il 26 Novembre a Poggiorsini.