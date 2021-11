A Gravina in Puglia fa tappa la sagra itinerante “Cardoncello on the road”

Dove Indirizzo non disponibile Gravina in Puglia

Piazze e vicoli storici dei comuni del Parco si preparano ad accogliere “Cardoncello on the road”, la sagra itinerante che ogni autunno celebra il prodotto principe della tradizione contadina murgiana. Il fungo cardoncello sarà protagonista di diversi weekend all’insegna del folklore, per valorizzare e far conoscere le produzioni locali dell’Alta Murgia preparate secondo antiche tradizioni.

“Cardoncello on the road” è un evento promosso dall’Unione delle Pro Loco (UNPLI) in collaborazione con il Parco e i comuni ospitanti. L’edizione 2021 è in programma a Spinazzola (6-7 novembre), Ruvo di Puglia (13-14 novembre), Gravina in Puglia (20-21 novembre), Minervino Murge (27-28 novembre) e Poggiorsini (5 dicembre). Concerti di musica popolare, dj set, esibizioni e spettacoli di cabaret faranno da cornice ai numerosi stand enogastronomici per celebrare un prodotto simbolo dell’altopiano carsico delle Murge, dove si concentra la maggiore produzione spontanea di Pleurotus eryngji (fungo cardoncello).