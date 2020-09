A Castellana Grotte tradizione e gusti genuini con la ''Sagra dell’Impanata'' Edizione 2020

A Castellana Grotte l'edizione 2020 della tradizionale Sagra dell’Impanata che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre 2020.

L’edizione annuale, in questo 2020 segnato dalla pandemia mondiale, non sarà la classica sagra di paese, viste le prescrizioni vigenti a tutela della salute dei cittadini, ma assumerà una nuova veste, trasformandosi in una "sagra itinerante" per cantine, masserie, oleifici, ristoranti, bar, pizzerie, agriturismi. Una sfida che l’associazione Castellana Conviene – Confesercenti, sodalizio organizzatore dell'evento, vuole raccogliere con il coinvolgimento delle attività ristorative del territorio.

Patrocinata da Comune di Castellana-Grotte, Grotte di Castellana, associazione nazionale Città dell'Olio, Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, Città Metropolitana di Bari, I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", Pugliapromozione, I.I.S.S. "Consoli – Pinto", la sagra esalterà la pietanza tipica insignita dal riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine DE.CO del Comune di Castellana Grotte.

Cos’è l’impanata?

Con pochi ingredienti locali e tradizionali, quali cicorie selvatiche, purea di fave, pane locale raffermo, olio di oliva extra-vergine e sale, si prepara da sempre l’impanata tipica della cucina e soprattutto della tavola familiare castellanese.

Visite guidate alla Città di Castellana Grotte

Collateralmente alla Sagra dell’Impanata 2020 l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte sta organizzando alcune visite guidate al nucleo antico al fine di unire il gusto della tradizione alla bellezza del territorio.

(fonte Vivi Castellana Grotte)