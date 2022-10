L ' 1 e 2 Ottobre appuntamento a Bitetto con la "29° Sagra dell'Oliva Termite di Bitetto". La sagra si terrà in Piazza Aldo Moro e Piazza Umberto e per tutti i visitatori che arrivano da fuori città ci saranno delle aree parcheggio dedicate per consentire l'accesso in centro soltanto a piedi.

Le aree di sosta sono 4 e per quelle più periferiche ci sarà un bus navetta che accompagnerà i visitatori in centro.

Parcheggio 1 - Via Turati - https://maps.app.goo.gl/oLwTPxySxkw5TkH77

Parcheggio 2 - Via Tatarella - https://maps.app.goo.gl/Sjh2Nxev69GYZkBV6

Parcheggio 3 - Parcheggio Beato, anche area di sosta per chi ci raggiunge in camper - https://maps.app.goo.gl/iVp5YK1JQpBShY2e6

Parcheggio 4 - Parcheggio del Beato - https://maps.app.goo.gl/X4PoukH17H4AJegbA