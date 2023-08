A Monopoli Sagra del panino con la salsiccia, pettole dolci e salate, polpette della nonna

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Le sagre nelle contrade monopolitane sono un cult irrinunciabile per turisti e cittadini che amano essere avvolti dalla pugliesità che unisce la fede e alla tradizione gastronomica delle pettole dolci e salate, del panino con la salsiccia e le polpette preparati tutti a mano dalle signore del comitato. Ci prepariamo a vivere un’altra festa tra le più celebri e importanti del territorio di Monopoli, dedicata a Maria Immacolata, che si svolgerà questo week-end, 19 e 20 Agosto 2023, in contrada Gorgofreddo. L’invito è rivolto a tutti. Ecco il programma civile e religioso messo appunto dal Comitato Festa della zona, presieduto da Maria Lacatena.

PROGRAMMA RELIGIOSO:

SABATO 19 AGOSTO 2023

Ore 19:00 SANTO ROSARIO

Ore 19:30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

Ore 9:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA con l’esibizione della Banda del Giubileo Città di Monopoli

Ore 19:00 SANTO ROSARIO

Ore 19:30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA





PROGRAMMA CIVILE:

SABATO 19 AGOSTO 2023

Ore 17:00 DIANA PIROTECNICA

Ore 20:30 APERTURA DELLA SAGRA DEL PANINO CON SALSICCIA, PETTOLE DOLCI E SALATE, POLPETTE

Ore 21:00 ANIMAZIONE ED ESIBIZIONI DAL TITOLO “BALLANDO SOTTO LE STELLE” A CURA DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “ESSE DANCE” E ASD “ACCADEMIA DI TANGO ARGENTINO” MONOPOLI: BALLI DI GRUPPO, BALERA E MILONGA.

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

Ore 08:00 DIANA PIROTECNICA

Ore 12:00 DIANA PIROTECNICA

Ore 17:00 DIANA PIROTECNICA

Ore 20:30 APERTURA DELLA SAGRA DEL PANINO CON SALSICCIA, PETTOLE DOLCI E SALATE, POLPETTE

Ore 21:00 SPETTACOLO CON L’ORCHESTRA GIULIANO SPINA

Ore 23:00 SPETTACOLO PIROTECNICO FINALE A CURA DELLA DITTA EMOTION FIREWORKS

L’appuntamento è in contrada Gorgofreddo questo sabato e domenica per immergersi nei profumi e sapori tipici della nostra terra e per vivere ore spensierate, di leggerezza, con balli, canti e il divertimento assicurato.

La sagra di contrada Gorgofreddo è patrocinata dal Comune di Monopoli ed è inserita nel programma delle feste tipiche delle campagne che ogni estate ravvivano il territorio e sono ormai un momento immancabile per i monopolitani e non solo.