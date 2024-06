Sagra di San Giovanni a Bari vecchia con visite guidate, spettacoli e degustazioni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il Circolo Acli Dalfino anche quest'anno rievoca l'antica tradizione della "sagra di S. Giovanni" ,"LA VESCIGGHIE DE SAN GEUANNE " una festa che rimarca le radici baresi oltre che avere una grande valenza religiosa e popolare.

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 22 Giugno: Giro promozionale della manifestazione con la figura dell'annunciatore in compagnia della bassa banda" LA BANNE DE LE CHIACUNE " diretta dal maestro F. GUERRA che partendo da piazza A. MORO alle ore 18,30, percorrerà tutta via Sparano. In piazza ODEGITRIA CATTEDRALE alle ore 20.15 si svolgerà la 1" edizione dei giochi di una volta:"u gire d0itale , o veruzze , june monde la lune, a sguinge, corsa con i sacchi".

DOMENICA 23 Giugno alle ore 18.30 ci sarà la visita guidata dedicata a San Giovanni: si vedrà piazza San Giovanni, dove si è svolta la prima vigilia, la chiesa dove si svolge il rito bizantino di San Giovanni Crisostomo, alcune edicole di San Giovanni, i vicoli caratteristici di Bari vecchia. La passeggiata sarà animata dalla 'LA BANNE DE LE CHIACUNE'. Alle ore 20.15 in piazza Cattedrale Odegitria si darà inizio alla Sagra con l'esibizione del gruppo dei'MILITIA SANCTIS NICOLAI' tra degustazioni varie come il tradizionale piattode 'LE MENIUCCHIE CU SUGHE CHE LE COTECHE e la RECOTTA MARZOTECHE', 'LA CHELUMME (in italiano i fioroni) il tutto accompagnati da un bicchiere di vino rosso. Seguirà il concerto del gruppo musicale Stop 21 con musica anni 70/80 e brani di Carosone.e tanti altri ospitio.

Sono aperte le prenotazione per la visita guidata e per le degustazioni chiamando ad Acli Dalfino: 080 5210355