Sagra di San Nicola 2023: il programma delle celebrazioni religiose e civili

Tornano i festeggiamenti in onore di San Nicola dal 7 al 9 maggio prossimi.

SAGRA DI SAN NICOLA 2023

7-8-9 Maggio 2023

936° Anniversario della Traslazione (1087-2023)

CELEBRAZIONI RELIGIOSE e CIVILI



GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

936° ANNIVERSARIO DELLA PARTENZA DELLE

RELIQUIE DI SAN NICOLA DA MYRA (1087-2023)

18.30 Basilica San Nicola. Santo Rosario. Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni DISTANTE OP

19.30 Basilica San Nicola. Veglia Ecumenica presieduta da P. Michele DRIGA, Parroco della Chiesa ortodossa rumena in Bari, e da P. Nikita MELLIOS, Parroco della Chiesa ortodossa greca in Bari



DOMENICA 23 APRILE 2023

APERTURA DELLA SAGRA

16.30 Piazza San Nicola. Raduno dei Partecipanti

17.00 Basilica San Nicola. Processione per le strade della Città Vecchia dei resti lignei della Cassetta della Traslazione

19.30 Piazza San Nicola. Rievocazione della Traslazione secondo la versione di Niceforo. Regia di Antonio MINELLI, con la partecipazione della compagnia teatrale “FormeDiTerre” e delle Associazioni: “Militia Sancti Nicolai”, “I Marinai della Traslazione”, “Araldi di San Tommaso” (Mottola-Taranto)



VENERDÌ 28 APRILE 2023

SORTEGGIO DEI MOTOPESCHERECCI

17.30 Basilica San Nicola. Esposizione della Statua

del Santo

18.00 Basilica San Nicola. Santo Rosario. Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni DISTANTE OP. Sorteggio dei due Motopescherecci che porteranno la Statua e il Quadro del Santo a mare

20.00 Basilica San Nicola. Processione con la Statua del Santo

21.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)



SABATO 29 APRILE - DOMENICA 7 MAGGIO 2023

SOLENNE NOVENARIO

18.00 Basilica San Nicola. Rosario e Celebrazione Eucaristica presieduta da fr. Giuseppe DAMIGELLA OP (Catania)



MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

APERTURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “APULIA MONUMENTALE - IL VIAGGIO DI ROMUALDO MOSCIONE (1891-1892)”

a cura della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

10.00-13.00; 16.30-19,30 Portico del Pellegrino. Ingresso gratuito



VENERDÌ 5 MAGGIO 2023

FESTA DEI DISABILI

10.00 Piazza San Nicola Festa dei Disabili piccoli e grandi

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

... IN GIORNATA ARRIVO DEI PELLEGRINI

07.30-10.30-12.00-13.00-18.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

18.00 Baia San Giorgio. Processione con il Quadro del Santo. Santa Messa presieduta dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni DISTANTE OP. Imbarco del Quadro

20.30 Piazza Federico II di Svevia. Partenza del Corteo Storico

22.30 Piazza San Nicola. Arrivo del Corteo Storico



LUNEDÌ 8 MAGGIO 2023

PROCESSIONE A MARE

04.30Apertura della Basilica. Lancio di Diane della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)

05.00-07.30-09.00-10.30-12.00-13.00-18.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

06.45 Basilica San Nicola. Processione con la Statua del Santo

09.45 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)

10.00 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica

presieduta da Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Giuseppe

SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Benedizione del Mare e imbarco della Statua del Santo

12.00 Basilica San Nicola e Molo San Nicola. Supplica alla Madonna di Pompei

18.30 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica

presieduta da Mons. Franco LANZOLLA, Parroco

della Cattedrale di Bari

20.00 Molo San Nicola. Sbarco della Statua del Santo e processione fino a Piazza del Ferrarese. Accensione delle Luminarie della ditta Paulicelli, Ceglie del Campo (Bari)

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)



MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

936° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE

(1087-2023) PRELIEVO DELLA SANTA MANNA

07.30 - 09.30 - 11.00 Basilica San Nicola. Sante Messe

08.00 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)

12.00 Piazza del Ferrarese. Santa Messa

18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica.

Prelievo della Santa Manna

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)



MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023

TRASFERIMENTO DELLA STATUA DEL SANTO

IN CATTEDRALE

17.00 Piazza del Ferrarese. Processione fino alla

Cattedrale

20.30 Basilica San Nicola. Concerto della Fanfara del Comando delle Scuole AM/3° Regione Aerea,

diretto dal Maestro 1° Luogotenente Nicola

COTUGNO, in occasione del Centenario della

costituzione dell’Aeronautica Militare



DOMENICA 14 MAGGIO 2023

RIENTRO DELLA STATUA DEL SANTO IN BASILICA

GIORNATA DELLA GENTE DI MARE

07.30-10.30-12.00-13.00-18.30-20.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

16.30 Cattedrale. Rientro della Statua del Santo in Basilica

17.30 Capitaneria di Porto. Santa Messa presieduta dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni DISTANTE OP



LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

FESTA DELLA TRASLAZIONE SECONDO

IL CALENDARIO GIULIANO

06.00 Basilica San Nicola. Accoglienza dei Pellegrini Ortodossi

07.30-9.30 Chiesa di San Gregorio. Sante Messe

08.00 Basilica San Nicola. Divina Liturgia

18.30 Basilica San Nicola. Santa Messa