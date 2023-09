Gastronomia, satira e spettacoli: a Castellana Grotte la Sagra del Pollo e del Coniglio

Vigilia della Sagra del Pollo e del Coniglio 2023 a Castellana Grotte: nelle serate di giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2023, tra gastronomia, satira e spettacolo, torna, per le vie e le piazze della Città delle Grotte, con la sua 67esima edizione una delle più antiche sagre di Puglia.

L’immancabile degustazione di polli allo spiedo preparati con cura dai macellai di Castellana e la possibilità di assaggiare altre tipicità gastronomiche come focaccia, formaggio, verdure crude, vino e fichi d’india, le Vetrine in Satira allestite presso le locali macellerie con le scenette che ironizzano sui fatti di attualità e della politica locale e nazionale e gli spettacoli musicali dal vivo nella centralissima piazza Garibaldi (giovedì 7 Latin Breeze e venerdì 8 Celebration Disco Band, inizio in entrambi i casi alle ore 21) compongono una sagra che unisce tradizione e gusto e che, nel 2023, si rinnova aggiungendo per sabato 9 settembre 2023 la prima edizione della Sagra della Carne alla Brace.

La Sagra del Pollo e del Coniglio si accompagna per tutta la giornata di venerdì 8 settembre anche ai festeggiamenti sia religiosi che civili in onore di Maria Santissima del Caroseno e alla tradizionale Fiera Mercato “Madonna del Caroseno” che, per quest’anno, si svolgerà nella mattinata di venerdì 8 settembre 2023 in via della Resistenza, via dell’Andro, via Nenni e via Pertini (parcheggi presso Pala Grotte in via Renato dell’Andro e P2 Grotte di Castellana in via Papalia).

La sagra è organizzata da Confcommercio Castellana Grotte, nell’ambito del programma di eventi estivi Piazze d’Estate, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.

L’appuntamento, diventato progressivamente centrale nel calendario degli eventi di fine estate a Castellana Grotte e in grado di attirare ormai migliaia di visitatori, nasce con la Pro Loco di Castellana Grotte nel 1957 e può essere così ritenuta una delle sagre più antiche di Puglia.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte.ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.