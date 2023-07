Musica e degustazioni: a Santeramo la Sagra della Carne arrosto

Prezzo non disponibile

Santeramo in Colle

Santeramo celebra una delle sue eccellenze gastronomiche, tra musica, spettacoli e degustazioni. Dal 28 al 30 luglio il centro della cittadina ospita la decima edizione della Sagra della Carne arrosto. Ad accompagnare profumi e sapori dei Colli murgiani, tanta musica e intrattenimento: venerdì 28 luglio, in programma l'esibizione della street band Quattro per quattro. Si prosegue sabato 29 luglio con la U2 and Coldplay night, ospiti i Broken Frames. Domenica 30 luglio la chiusura con I Komandanti, cover band di Vasco Rossi.