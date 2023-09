Mandorla e cervellata, Toritto celebra i suoi prodotti d'eccellenza con la 'Sagra dei sapori'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/09/2023 al 01/10/2023 oggi e domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Toritto

Mandorla e salsiccia 'cervellata: Toritto celebra i suoi due prodotti enogastronomici d'eccellenza con la 'Sagra dei sapori'. L'appuntamento è per il 30 settembre e 1° ottobre, con stand enogastronomici, musica, giochi per bambini, intrattenimento, spettacolo di cabaret e prodotti tipici "serviti in tutte le salse". Sabato 30 settembre ospiti Uccio De Santis con Umberto Sardella e Antonella Genga.

"Le piazze di Toritto vi aspettano per una grande festa", promettono gli organizzatori.