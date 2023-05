La casa di Asterione, seminario pratico per il teatro in carcere

Alta Formazione all'interno del progetto Sala Prove, formazione, produzione e ricerca teatrale per e con detenuti-attori dell'Istituto Penale per i Minorenni "Fornelli" di Bari.

La Casa di Asterione è un laboratorio di alta formazione rivolto a artisti, operatori e educatori dotati di competenze anche minime in ambito teatrale: due giornate di lavoro all’interno della Sala Prove (il teatro dell’Istituto Penale), con la partecipazione dei detenuti-attori coinvolti nell’omonimo progetto curato da Lello Tedeschi per Teatri di Bari/Teatro Kismet e promosso dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.

È un'esperienza concreta di apprendimento della pratica di scena per il teatro in carcere, in cui si alterneranno pratica e riflessione teorica "dal vivo". Gli allievi parteciperanno attivamente al processo di lavoro artistico e creativo per e con i detenuti-attori, dalla scelta del tema o di un testo all'elaborazione di una scena, entrando dunque nel vivo della pratica della creazione artistica specifica, mettendo ciascuno in gioco le proprie personali competenze (attoriali, registiche, educative, drammaturgiche).

Il seminario si svolgerà presso la Sala Prove (teatro dell’Istituto Penale per i Minorenni), in via Giulio Petroni 90 a Bari.

Lello Tedeschi è dal 1991 al Teatro Kismet OperA (ora Teatri di Bari) come drammaturgo, regista e formatore. Sviluppa gran parte del proprio lavoro curando progetti teatrali con disabili, detenuti e giovani a rischio di devianza, maturando una lunga esperienza scenica di arte civile. Dal 2000 è direttore artistico delle attività di formazione, produzione e programmazione teatrale dell’Istituto Penale per i Minorenni “Fornelli” di Bari. Realizza con i detenuti-attori venticinque spettacoli, tra i quali ricordiamo Asterione, Ikaro, Di questo sogno che chiamiamo vita, Tutto ricordare, tutto dimenticare, alcuni dei quali in tournée a Cascina (Fondazione Sipario Toscana), Bologna (DAMS), Roma (Teatro Eliseo), Gioia del Colle (Festival Maggio all’Infanzia), collocando questa esperienza di teatro e carcere tra le più importanti e significative in Italia, ora in rete nel progetto nazionale Per Aspera ad Astra. Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza, promosso ACRI e capitanato da Carte Blanche/Compagnia della Fortezza di Volterra.

Scadenza iscrizioni 16 Giugno

Per candidarsi, inviare cv a casateatro.bari@gmail.com