Salgemma launch tour a Bari

SALGEMMA LAUNCH TOUR dicembre 2021. Salgemma si presenta al pubblico con 3 tappe in giro per la Puglia!

Ospitata da alcuni spazi e luoghi sul territorio, Salgemma racconterà i nuovi obiettivi e le direzioni del progetto insieme agli ospiti invitati per offrire spunti e visioni e rispondere ai quesiti che Salgemma apre alla comunità!



WRITING

“Come iniziare un processo di scrittura di un territorio? Come l’editoria si pone come spazio critico e del mostrare?”



GIOVEDÍ 23 dicembre ore 18.30

presso VOGA, Via Curzio dei Mille 58, Bari (BA)

La seconda tappa del Launch Tour di Salgemma ha come focus la scrittura e l’editoria, e nello specifico, cerca di raccontare a più voci il ruolo dell’editoria d'arte indipendente e delle nuove pratiche artistiche/curatoriali che si avvalgono del 'dispositivo libro'.



OSPITI di questa seconda tappa:

REPLICA, Luigi Bagaglia, Kabul Magazine, ZicZic.



Salgemma realizza per l’occasione un piccolo corner con una selezione di autoproduzioni, editori locali e nazionali.





Link per prenotarsi all’evento:

https://forms.gle/RKNreNmyDbp7Rjv76



Gli eventi saranno svolti nel rispetto della normativa Anti-covid vigente. Eventi gratuiti con super greenpass





- Gli altri appuntamenti di Salgemma



Venerdï 17 dicembre ore 18:30 presso Linea, Lecce > per prenotarsi: https://forms.gle/NZt2iVxzRJpT6Apj7



Giovedí 30 dicembre ore 18:00 presso Lamia Santolina, Carovigno (BR) > per prenotarsi: https://forms.gle/wyztWFnthpsUrfkdA