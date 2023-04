Salgemma magazine issue 01 – launch event

Salgemma è felice di invitarvi all’evento di presentazione di Salgemma Magazine, venerdì 7 Aprile 2023, a Bari!

Presentiamo il nostro primo magazine – Issue 01, Contemporary Art and Culture in Apulia – in un evento diffuso in città vecchia a Bari, invitando tutti a sfogliare il magazine con noi e a riscoprire il centro storico tra cortili, vie e chiese in un’esperienza autentica e inedita della città.





Programma della serata:

__

Ore 18.30

In conversazione con le curatrici Roberta Mansueto e Rosita Ronzini, Salgemma Magazine si racconta nel suo viaggio e primo progetto editoriale. Modera la conversazione la storica dell’arte, curatrice e giornalista Antonella Marino.

Presso la corte del Palazzo Bianchi-Dottula >Strada dei Dottula, n.10

Bari vecchia



Ore 19.30

Installazione con display espositivo di Salgemma Magazine Issue 01, presso la Chiesa di San Martino (alle spalle del Palazzo Bianchi-Dottula)

+ vendita di Salgemma Launch-box (1 Salgemma magazine + 1 pz.focaccia barese + 1 birra)

**solo in 50 pezzi



Si ringrazia per la concessione della chiesa di San Martino l'Aps Martinus.

Sponsor Birrificio Birranova (Triggianello - BA) e gustosa collaborazione con il Panificio Santa Rita - Bari.



Sei impaziente?

Puoi acquistare la TUA COPIA qui > https://salgemmaproject.com/magazine-issue01/





Progetto Vincitore PIN > pingiovani.regione.puglia.it

Sponsor Ferrovie del Gargano



Salgemma lancia il suo primo magazine cartaceo, dal titolo Contemporary Art and Culture in Apulia, dedicato all’esplorazione della geografia artistica e culturale contemporanea in Puglia attraverso gli scatti dell’artista Sara Scanderebech.

Una guida e un viaggio fotografico alla scoperta di una Puglia inedita e lontana dall’immaginario turistico da cartolina.

***

Photographer: Bianca Sara Scanderebech / https://www.sarascanderebech.com/

Design: Hipgnosis reborn / https://hipgnosisreborn.wixsite.com/home

Cover: Type design by Luca Marsano

Artwork by Hipgnosis reborn