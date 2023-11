Salmo e Noyz Narcos insieme al Locus festival 2024 sul lungomare di Bari

Salmo e Noyz Narcos, due autentici pesi massimi della scena rap italiana, due mc che hanno fatto dell'impatto live un vero e proprio trademark, porteranno il loro show esclusivo alla ventesima edizione del Locus Festival il 29 giugno a Bari sulla Rotonda di Via Paolo Pinto. La location sul lungomare barese, che ospiterà anche Calcutta il giorno prima, si sta configurando come un "festival nel festival" d'eccezione. Presto altre news importanti. L'annuncio del tour di Salmo e Noyz segue l'uscita del joint-album "CVLT", uno dei dischi più attesi dell'intero panorama nazionale degli ultimi anni. E’ un vero e proprio ritorno alle origini del rap con stile, tecnica e credibilità, in assoluta controtendenza con i trend del momento. Un live show che promette di essere davvero imperdibile vista l'unione di due personaggi di assoluto spessore e dalla attitudine potente ed impareggiabile.

BIGLIETTI IN VENDITA online su Dice e Ticketone dalle ore 15:00 del 30 novembre. Punti vendita dalle 11:00 del 5 dicembre.

Con il tour HELLRAISERS Salmo e Noyz Narcos ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album CVLT (già disco d’oro), uscito lo scorso 3 novembre. Un’occasione perfetta per assaporare dal vivo tutta la loro energia e carica live. L’annuncio del tour arriva dopo il debutto di CVLT alla #1 posizione in FIMI nella classifica degli album più venduti e dei vinili più venduti - mantenuta per due settimane consecutive -, e la certificazione di disco d’oro a una sola settimana dall’uscita. L’ondata generata dall’arrivo del disco ha inoltre superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione.

Il disco è un manifesto di ciò che da sempre caratterizza la produzione dei due rapper. Un immaginario ben definito, che pesca a piene mani dal rap, dall’hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere, omaggiate a più riprese. Il rap è al centro di un viaggio lungo 15 tracce e in “CVLT” trova spazio attraverso diverse declinazioni, senza mai allontanarsi dalla matrice originale. Il disco riflette al 100% le personalità di Salmo & Noyz Narcos. Alle produzioni troviamo (in ordine di apparizione) Luciennn, lo stesso Salmo, Sine e Ford78. Un nucleo ristretto, scelto appositamente perché in grado di dar vita al tappeto sonoro ideale per le penne dei due rapper. Poche anche le collaborazioni, scelte anche queste in virtù della loro capacità di calarsi in un immaginario ben delineato: Marracash, Kid Yugi, Coez e Frah Quintale.

Dopo aver disseminato indizi per molti mesi, “CVLT” è stato annunciato con un corto speciale, prodotto da Think Cattleya e Maestro, scritto e diretto dal maestro dell’horror Dario Argento, affiancato alla regia dal duo YouNuts! (disponibile su Prime Video). Il cortometraggio è stato proiettato alla Festa del Cinema di Roma, assieme a un making of inedito del disco con immagini backstage dal set e all’anteprima assoluta del videoclip del brano “INCUBI”, disponibile su YouTube.

Da sempre avvezzi a scardinare i connotati della scena, Salmo & Noyz Narcos formeranno un’ alleanza di fuoco anche dal vivo: HELLRAISERS vedrà sullo stesso palco due leggende viventi del rap italiano per due show imperdibili che hanno tutte le carte in regola per rimanere indelebili nella memoria del pubblico