El Mundo Del Caribe presenta: ????? ???? ???? - L’Evento Estivo Imperdibile! El Mundo Del Caribe, il rinomato regno del divertimento in Puglia, è lieto di annunciare l’evento più atteso dell’anno: SALSA LOCA 2024! ? Dettagli dell’Evento: Data: Dal 24 al 26 maggio 2024 Luogo: I Turchesi Village (Castellaneta Marina), la location esclusiva per gli amanti della musica, del ballo e del buon umore. Cosa aspettarci? Artisti di Talento: Germano Carbotti, Alessio Y Natalia, Omara Lapera, Andrea Campagna e Julio Molina porteranno la loro energia e passione sul palco. Dj Set: Gabriel, Nikolas e Tony Timbero faranno vibrare la pista da ballo con le loro selezioni musicali. Musica, Animazione e Show: Balla al ritmo delle migliori hit latine, partecipa ai giochi e goditi gli spettacoli emozionanti. Karaoke: Mostra il tuo talento canoro e divertiti con gli amici. Relax: Rilassati sotto il sole estivo e goditi l’atmosfera unica di SALSA LOCA. Prenota il tuo posto ora! Non perdere l’opportunità di vivere momenti indimenticabili che dureranno tutta la vita. Contattaci per informazioni e prenotazioni: ? 348.3641341 ? 377 091 3901 Unisciti a noi per una stagione estiva all’insegna della musica, del divertimento e della passione! ??? El Mundo Del Caribe: Dove i sogni diventano realtà!