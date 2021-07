"Salvatore Russo gypsy jazz trio" per la rassegna "Suoni all'inverso...jazz blues e dintorni"

‘’La musica che propone il trio è il jazz acustico francese dei primi del ‘900,comunemente conosciuto con il nome di Gypsy Jazz o musica Manouche, questo genere musicale ha visto come suo padre fondatore il grandissimo e leggendario chitarrista zingaro Django Reinhardt che, insieme al violinista Stephane Grappelli fondarono nel 1935 l’ “Hot Club de France”. Vero

caleidoscopio musicale, nel gypsy jazz troviamo insieme i Valzer francesi con il jazz americano di Duke Ellington ed il virtuosismo della cultura gitana insieme ad una forte componente ritmica e melodica.

Sicuramente un concerto che esalta le caratteristiche della chitarra , strumento musicale in questo contesto capace di travolgere con le sue note il pubblico di ogni età e cultura.

Salvatore Russo, chitarrista di fama internazionale, in trenta anni di attività artistica e professionale ai massimi livelli, con oltre 400 concerti alle spalle per lo più eseguiti in Europa e in America Latina e 3 progetti discografici, ha collaborato con i più grandi cantautori della scena nazionale ed internazionale.



Ha iniziato la sua carriera di insegnante di musica molto giovane, e nel 1993, quando aveva 23 anni, ha insegnato chitarra rock nella celebre scuola "Saint Louis College of Music" di Roma, una collaborazione che persiste ancora oggi. Attualmente è attivo con il "Gypsy Jazz Trio" e collabora anche con il grande chitarrista Stochelo Rosenberg, leader del "Rosenberg Trio" e massimo esponente dello stile musicale creato dal genioDjango Reinhardt noto come Gipsy jazz.



Nell’ organico orchestrale ha suonato per i più importanti Direttori della musica leggera italiana esibendosi innumerevoli volte live in tutte le reti televisive italiane accompagnando con la sua chitarra i più prestigiosi artisti della scena mondiale.’’ www.salvatorerusso.com



L’Associazione Musicale ‘’Suoni dal Castello’’ di Conversano Bari - Rassegna “Suoni all’InVerso…Jazz Blues & dintorni’’

Direzione artistica – Rino Liuzz presenta

Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio

Salvatore Russo – chitarra

Tony Miolla - Chitarra ritmica

Camillo Pace – Contrabbasso

Piazza Castello 5 - Conversano Bari

Giovedì 08 luglio 2021 - ore 21.00

Infoline : 3391432171 – 080. 692275

www.versopiazzacastello.it







