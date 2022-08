Salvatore Russo gypsy trio, omaggio a Django Reinhardt

Sabato 3 settembre 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospita “Omaggio a Django Reinhardt” insieme al Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio, formato da Salvatore Russo e Franco Speciale alle chitarre e Camillo Pace al contrabbasso.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per assaporare lo stile coinvolgente e accattivante del grande chitarrista Django Reinhardt, padre del gypsy jazz nella prima metà del Novecento. Un programma fatto dalle versioni rielaborate dei brani del quintetto Hot Club de France dello stesso Reinhardt e dalle trascrizioni originali di valse imparate dai suoi nonni e tramandate poi da Stochelo Rosenberg direttamente a Salvatore Russo, chitarrista di fama internazionale con più di trent’anni di carriera artistica alle spalle, negli anni ’90 ha collaborato in studio e dal vivo con molti dei più importanti cantautori italiani, Celentano, Vanoni, De Gregori e Venditti solo per citare alcuni, un’anima inquieta e curiosa che lo porta a lasciare tutto e andare in Olanda per conoscere da vicino la cultura e la musica gitane, una carriera in giro per il mondo con Stochelo Rosenberg, il più grande esponente della chitarra gypsy jazz, e una passione viscerale per l’insegnamento che lo porta a essere titolare della cattedra di Chitarra jazz al Conservatorio di Catanzaro e a pubblicare come autore cinque metodi didattici.



Un appuntamento da segnare in agenda per ascoltare e lasciarsi trasportare dai ritmi opulenti e dalle melodie fresche della musica gypsy jazz.