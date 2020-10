Lo spettacolo “Sammarzano” in scena al Teatro Kismet di Bari

Finalista al Premio Scenario 2019 lo spettacolo “Sammarzano” di e con Adelaide Di Bitonto, Giuseppe Innocente, Ivano Picciallo, Francesco Zàccaro, per la regia di Ivano Picciallo e prodotto da Teatri di Bari, va finalmente in scena dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria sabato 24 ottobre (ore 21) e domenica 25 ottobre (ore 18) al teatro Kismet di Bari, nell’ambito della stagione a cura di Teresa Ludovico.

Ambientato in un paese del sud Italia, sotto il sole cocente di agosto, Sammarzano nasce da un'urgenza sociale e culturale, una riflessione circa il mondo che si muove intorno a quella che è una vera e propria città invisibile. Tra le immense campagne coltivate a pomodori dove uomini lavorano a capo chino, senza sosta, risalta la figura di Dino che, attraverso il suo sguardo, deforma i personaggi grotteschi che lo accompagnano nella storia, portando allo scoperto, le contraddizioni e la tragicità di una realtà invisibile mettendo una lente sulla più grande baraccopoli d’Italia. Diventare immigrato è il sogno di Dino. Nella sua cruda semplicità il protagonista, diviene filtro tra realtà e immaginario, vetro frapposto tra pubblico e attori in scena attraverso il quale è possibile assistere alla sua vita, al suo quotidiano, alle sue speranze, ai suoi sogni.

MENZIONE SPECIALE da parte dell’Osservatorio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna osservatorio critica nell'ambito di Scenario Festival 2019 e Premio Scenario 2019

“Sammarzano” rientra nel progetto “Nuove scritture” nell’ambito di Programmazione Custodiamo la Cultura DRG682/2020.

Dopo il successo di critica e i sold out registrati a Bari “1 e 95” di e con Giuseppe Scoditti venerdì 23 e sabato 24 ottobre arriva al Teatro Radar di Monopoli, alle ore 21.

È già tutto esaurito per la replica di domenica 25 ottobre a La Cittadella degli Artisti di Molfetta, alle ore 20, nell’ambito di “Tempi comici” un focus che rientra in un più ampio cartellone, dal titolo “Una magnifica stagione ritrovata – Teatri D’autunno”, coordinato con Arterie Teatro, Teatrermitage, Malalingua, Teatro dei Comici e Teatro dei Cipis, e sostenuto dal Comune di Molfetta.

Lo spettacolo “1 e 95” di e con Giuseppe Scoditti, una nuova produzione Teatri di Bari/Elsinor. Uno stand-up comedy show prodotto da Teatri di Bari, assieme ad Elsinor, scritto a quattro mani con il milanese Ludovico D’Agostino.

