Samuele Bersani in concerto al TeatroTeam di Bari

Samuele Bersani in Cinema Samuele tour al TeatroTeam Venerdì 22 Aprile 2022 ore 21.00

PREZZI

POLTRONISSIMA

Intero € 55,00

POLTRONA

Intero € 45,00

GALLERIA

Intero € 35,00

Si ricorda che è necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS (vaccino o guarigione da covid 19) per poter accedere in Teatro e della mascherina FFP2 da indossare all'interno del Teatro e per tutta la durata dello spettacolo.

I bambini al di sotto dei 4 anni non possono accedere in Teatro