'San Giovanni sotto le stelle', passeggiata notturna lungo i "Sentieri Modugnesi", attraverso la natura e la storia

ASD La Pietra in collaborazione con Città di Modugno, nel contesto degli eventi caratterizzanti Modugno Millenaria MXXI - 2021, presenta agli amanti del genere e non solo: "San Giovanni sotto le stelle" Camminata Notturna



Una passeggiata (indicata anche per famiglie) della distanza di 5 chilometri lungo i "Sentieri Modugnesi", attraverso la natura e la storia. Un modo per poter condividere momenti comunitari e scrutare il territorio con occhi differenti dal quotidiano.



Ore 20.30 raduno presso il parcheggio della Stazione-fermata RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Bari-Taranto;



Ore 20.45 partenza "camminata notturna" lungo i "sentieri modugnesi";



Ore 21.45 rientro al punto di partenza e breve momento conviviale



Per una buona riuscita della passeggiata, si consiglia abbigliamento sportivo/ginnico/trekking e l'utilizzo di torce



Per aderire all'evento - gratuito - inviare, entro le ore 23.59 di martedì 22 giugno, una mail all'indirizzo:



modugnomille@comune.modugno.ba.it



Per ulteriori informazioni chiamare al numero 340 870 5083 (Domenico Caporusso - Presidente dell'ASD LA PIETRA).





24 giugno - ore 20.30

Modugno - Parcheggio della Stazione-fermata RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Bari-Taranto