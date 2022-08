San lorenzo bike tour - ciclopasseggiata con degustazione

Palazzo Settanni è felice di svelarvi il prossimo imperdibile evento estivo: il "SAN LORENZO BIKE TOUR"!

Mercoledì 10 agosto, nel giorno della festa di San Lorenzo, una entusiasmante #ciclopasseggiata culturale ci condurrà "fuori le mura" di Rutigliano, sino alla #chiesa #rurale intitolata al Santo.

La chiesetta, la cui storia è radicata nei ricordi di moltissimi cittadini rutiglianesi, è custode di tante tradizioni legate alla festa e al culto di San Lorenzo, reso vivo, per secoli, da sentite manifestazioni religiose e civili.

La devozione popolare era così profonda che diverse visite pastorali testimoniano come, nel giorno della festività del Santo, Capitolo e clero si recavano alla cappella rurale di San Lorenzo portando in processione il 'brachium' che conteneva la santa reliquia. Non tutti sanno che il nostro museo MuDiAS custodisce questo preziosissimo reliquiario a braccio, datato da Giovanni Boraccesi (studioso di argenteria sacra) al XVIII secolo.

Il “San Lorenzo Bike Tour” è un’occasione per poter conoscere e riscoprire questa antichissima tradizione, fruendo luoghi e #territorio in modo #lento, #sostenibile e #innovativo grazie a questa originale #esperienza culturale in #bici.

Il tour si concluderà con un #gustosissimo #finale a tema: #panino con #zampina alla brace e bevanda!

Evento organizzato in partnership con: Sali in Sella e Rettoria del Carmine

INFO UTILI:

- Accoglienza a Palazzo Settanni: ore 18.30

- Ticket: € 10,00 (comprensivo di ciclopasseggiata e degustazione)

Casco e luci di segnalazione obbligatori

-Assistenza tecnica e ciclomeccanica a cura di Sali in Sella ASD;

VPasseggiata cicloturistica culturale lenta e sostenibile;



- Per eventuale nolo bici contattare Sali in Sella al numero 3926583421.





