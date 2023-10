Festa di San Martino a Putignano con musica, vino primitivo, baccalà fritto, caldarroste, crêpes e panini

L'11 Novembre presso Largo Porta Nuova a Putignano protagonisti d'eccezione il buon vino primitivo, sua maestà il baccalà fritto, caldarroste, crêpes, panini e altre specialità gastronomiche.

Dopo l’edizione dello scorso anno, che è riuscita ad accogliere numerose persone, anche quest’anno Casa dei Salumi e Formaggi insieme alle Cantine Colavecchio hanno deciso di rinnovare il connubio, regalando un significativo momento autunnale anche a Putignano. Torna a Putignano la seconda edizione della Festa di San Martino realizzata con il patrocinio del Comune di Putignano e della Fondazione Carnevale di Putignano a misura di gusto e divertimento per tutti!

Sul palco di Largo Porta Nuova saliranno Enzo Calabritta per l’animazione dalle 18 alle 20, seguito dai Casa Babylon, la Cover Band Putignanese di Manu Chao e, per concludere, a partire dalle 22, il grande ritorno a Putignano dei dj di Radio Norba. Sul palco Luigi Landi, Claudia Cesaroni ed Antonello Gentile per un Party People da non perdere.

Per i più piccoli, grazie alla collaborazione con Vuemme Consulting, saranno a disposizione gonfiabili totalmente gratuiti per tutta la serata mentre, a partire dai 14 anni in su, sarà possibile partecipare al torneo di calcio balilla umano. Il torneo si svolgerà nel pomeriggio di sabato 11, a partire dalle 18, in Largo Porta Nuova, con squadre di cinque persone che si affronteranno fino a meritare la vittoria. I primi tre classificati saranno premiati con diversi buoni consumazione omaggio da spendere nell’arco della serata. Per tutti gli iscritti, inoltre, in regalo un abbonamento Sky + Sky Calcio, gratis per i primi tre mesi. Le iscrizioni al torneo, aperte da mercoledì 25 ottobre, si chiuderanno mercoledì 8 ottobre.

Tutte le info https://sanmartinoputignano.my.canva.site/