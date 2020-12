"San Nicola nell'arte", dirette, video culturali e artistici in occasione della festività barese di San Nicola

In occasione della festività barese di San Nicola ormai molto vicina e sentita dai cittadini baresi, l'Ars Toto Srl in collaborazione con Isol ART, artisti, collezionisti, intellettuali, professionisti, associazioni, e commercianti realizzerà dal 6 al 14 dicembre 2020 un evento on line: "San Nicola nell'arte" con dirette, video culturali e artistici che saranno trasmessi preso la sede dell' Ars Toto ( via Roberto da Bari n. 147) sulla pagina Facebook di Isol ART negli orari come da seguente calendario.

Il giorno 06 dicembre alle 18.00 sarà realizzata una diretta sulla pagina Facebook di Isol ART, in cui gli utenti, collegati on line, saranno accompagnati dalla Dott.ssa Maria Elena Toto per un insolito excursus in cui potranno immergersi nelle opere che valorizzino la figura di San Nicola e gli artisti del territorio mettendoli a confronto, con la partecipazione straordinaria dell’artista Francesco Schiavulli che presenterà una sua opera dedicata al santo dal titolo “VOGLIO ASCOLTARE non PARLARE". Un artista nazionale e internazionale definito come “misuratore del marxismo”, si è posto l’obiettivo di sconvolgere i sensi e gli equilibri, imponendo altri ritmi e percezioni rispetto a convenzioni e modelli comportamentali imposti dal sistema.

L'08 dicembre, festività dell'Immacolata e il giorno 14 dicembre 2020 sempre sulla pagina di Facebook Isol ART saranno realizzati dei video artistico culturali e divulgativi aventi come argomento la cultura e l’arte del nostro territorio.

Questa iniziativa ha la finalità di valorizzare e divulgare ricche testimonianze storico-artistico-culturale di documenti, reliquie di San Nicola, oggetti e opere d'arte contemporanea (Francesco Schiavulli, Lino Sivilli, Michele Zaza, Sergio Recanati, Beppe Gernone) e opere di artisti pugliesi (Francesco Netti, Emanuele Cavalli, Francesco Spizzico, Vito Stifano, Domenico Cantatore, ecc.), raccontando la storia culturale locale patrimonio della città di Bari.

Il laboratorio sperimentale permanente “Isol ART” intercetta le esigenze e i desideri degli attori dell’area coinvolta, ovvero il segmento urbano di via Roberto da Bari, il Quartiere Murattiano allargato al Quartiere di San Nicola creando una partecipazione attiva e creativa del luogo con il coinvolgimento dei cittadini.

