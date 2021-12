San Nicola e il mare - visita guidata e laboratorio

Mercoledì 29 ore 10.30 appuntamento con la visita guidata didattica: "San Nicola e il Mare" Un percorso tra le immagini del santo più famoso del mondo e le sue storie: "Drante la visita costruiremo, secondo la tecnica giapponese dell'Origami, una barca che sarà lo strumento teatrale per raccontare una delle storie più famose e più antiche che hanno fatto di Nicola il patrono dei naviganti.



Costo: 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 6 anni in su



Punto di partenza scalinata piazza Chiurlia.

Itinerario: Corte Triggiano, edicola tre santi, san Marco dei Veneziani, Basilica San Nicola.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708