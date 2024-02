'San Valentino con tè che cos'è l'amor' presso la galleria "Art and more"

San Valentino con tè Che cos'è l'amor

Letture e dialoghi per approfondire la natura dell'amore, la sua origine, le sue sembianze, le luci e le ombre e per indagarne il mistero.

Mariella Procaccio educatrice filosofica e scrittric

Luis Quaranta Interventi musicali

Sarà offerto il Tè,

costo 10 euro, prenotazione al 345 22 22 464

presso la galleria Art and MORE via Cardassi 24, Bari